Koenraad Degroote (N-VA) verliest na negen jaar zitje in de Kamer VDI

27 mei 2019

12u24

Bron: Belga 12 Dentergem Door d monsterscore van het Vlaams Belang is Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) zijn zitje in het federaal parlement onverwacht kwijt. Hij stond op de vierde plaats op de lijst, maar zijn partij verloor twee zetels en haalde er maar vier binnen. Daardoor moet Degroote na negen jaar het halfrond verlaten.

“Ik heb negen jaar deel uitgemaakt van het parlement en had daar graag nog een rondje bijgedaan”, reageert hij. “Maar ik stond op de vierde plaats en door de verdeling van de kopstemmen val ik uit te boot. Dat hoort bij het politiek spel, maar leuk is anders”

Hij vermoedt dat het thema migratie een enorme impact heeft gehad. “De opmars van het Vlaams Belang hadden we wel zien aankomen door te spreken met de man in de straat, maar dat het zo’n proporties zou aannemen, had niemand verwacht”, reageert Degroote. “Vooral bij jonge mensen slaat hun boodschap aan. Velen vinden dat er te veel gedaan wordt voor een bepaalde groep mensen terwijl zij steeds langer moeten wachten op hun pensioen.”

Hoewel veel kiezers volgens hem hun stem aan Vlaams Belang gaven, zijn de twee partijen geen communicerende vaten. “We zijn niet de enigen die stemmen verliezen aan die partij. Het is een tendens waarbij iedereen stemmen heeft moeten afgeven”

Degroote was geen voorstander van het cordon, maar vreest toch de stijl van het Vlaams Belang. “Maar als we willen samenwerken, moet het wel van twee kanten komen. Tot nu toe was dat moeilijk met het Vlaams Belang omdat de partij haar standpunten opdringt in een speciale stijl. Het was te nemen of te laten. De toekomst zal uitwijzen of daar verandering in komt.”