Kinderen spelen met vuur: haag en tuinmeubelen vernield, woning nipt gered LSI

30 augustus 2019

16u49

Bron: LSI 0 Dentergem Een brand heeft vrijdagnamiddag in de Camiel Cluysestraat in Wakken (Dentergem) de tuinmeubelen en haag van Carine Bossuyt (55) vernield. De vlammen likten ook aan haar woning, maar konden net op tijd gedoofd worden.

Iets voor 14.30 uur merkten buren op dat een haag tussen twee sociale woningen in brand stond. Het vuur verspreidde zich razendsnel via het droge gras en vonden ook in tuinmeubelen en een droogmolen een gretige prooi. “Ik was op het moment van de brand in Izegem en kreeg telefoon van een buurvrouw”, vertelt Carine Bossuyt. “In alle staten snelde ik naar huis, maar vanuit Izegem is dat niet evident. Ik kon pas een beetje kalmeren toen ik hoorde dat de brandweer er was.” Op dat ogenblik waren tal van buren al ter hulp geschoten met tuinslangen en kon het vuur grotendeels gedoofd worden. Bij Carine zijn tuinmeubelen vernield en is de gevel en een raam van haar woning beschadigd. Bij de buren sneuvelde een droogmolen en liep ook de gevel wat hitteschade op. Vermoedelijk ontstond de brand door kinderen die met vuur aan het spelen waren.