Kermis in Dentergem gaat door Anthony Statius

16 juli 2020

18u05 2 Dentergem De kermis in Dentergem gaat door. Het gemeentebestuur laat weten dat iedereen welkom is op de kermis, maar dat de coronamaatregelen moeten gerespecteerd worden.

Net zoals in veel West-Vlaamse gemeenten is er opnieuw kermis toegelaten in Dentergem. Op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 juli zijn de kermisattracties in Dentergem open vanaf 16 uur. Er zullen vijf kramen staan.

Er werd een circulatieplan opgesteld met looprichtingen die moeten gevolgd worden en aan de in- en uitgang van de kermiszone wordt handgel voorzien. Wie ouder is dan 12 jaar, is verplicht een mondmasker te dragen.