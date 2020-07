Julien en Clara vieren zestig jaar huwelijksgeluk Anthony Statius

16 juli 2020

12u49 3 Dentergem In rusthuis Mariaburcht in Dentergem hebben Julien Declercq (84) en Clara Debonne (82) hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stapte op 14 mei in het huwelijksbootje, maar door de coronamaatregelen kon dit pas recent gevierd worden.

Binnenkort vieren ze elk hun verjaardag, maar zaterdag 11 juli mochten Julien en Clara uit Dentergem al eens het glas heffen op hun huwelijksverjaardag. Zestig jaar geleden trouwden ze op 14 mei in Pittem, waar Clara toen woonde. “Julien is geboren en getogen in Dentergem”, vertelt Clara. “Hij werkte eerst als vlasbewerker en later hadden we een varkensbedrijf in de Meulebekestraat. We hebben ook 24 jaar op de boerenmarkt gestaan met onze zelfgekweekte groenten. Vroeger gingen we vaak samen dansen, wandelen en fietsen. Sinds anderhalf jaar woont Julien in Mariaburcht. Ik woon nog thuis, maar ik ga hem elke dag bezoeken.”

Julien en Clara hebben samen vier kinderen, tien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.