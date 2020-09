Jozef (76) stak straat over met fiets toen hij gegrepen werd, dat blijkt uit camerabeelden Alexander Haezebrouck

19u17 0 Dentergem De 76-jarige fietser die woensdagavond om het leven kwam bij een ongeval in de Markegemsesteenweg in Dentergem, wilde de straat oversteken op een oversteekplaats voor fietsers. Daar is hij door een bestelwagen van een tuinaannemer gegrepen, Jozef Van Neste (76) overleed ter plaatse.

Jozef Van Neste was omstreeks 17.30 uur met de fiets onderweg naar huis. “Hij had net enkele karweien bij een zus gedaan”, vertelt een andere zus Daisy Van Neste. “Daarna hadden ze samen naar de koers gekeken. Toen dat gedaan was, was hij met de fiets vertrokken naar huis.” Jozef was zo goed als thuis toen het gruwelijk fout liep. Ter hoogte van het tankstation Vermeeren wilde hij de straat oversteken op een oversteekplaats voor fietsers. Dat blijkt ook uit camerabeelden het benzinestation die werden opgevraagd. Wellicht merkte hij de aanrijdende bestelwagen met oplegger niet aankomen. Mogelijk was hij verblind door de zon. Jozef werd gegrepen en belandde onder de aanhangwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Jozef stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen legde een negatieve ademtest af. “Mijn broer was een levensgenieter en ging overal iedereen helpen waar hij kon”, vertelt zus Daisy. “Fysiek en mentaal was hij nog erg goed. Dat hij zo om het leven moet komen is verschrikkelijk. Je leest zo vaak over dergelijke ongevallen maar staat er nooit bij stil tot het in je eigen familie voorkomt. Jozef was net zoals onze vader ook een echte danser.” Jozef laat een echtgenote, twee kinderen en vier kleinkinderen na. De uitvaart gaat volgende week woensdag door in beperkte kring.

Vader was oudstrijder en stierf toen hij 105 was

Jozef was één van de kinderen van oudstrijder Oscar Van Neste. De man overleed in 2017, hij werd maar liefst 105. Oscar stond bekend als de ‘Leeuw van Vlaanderen’ door zijn avonturen tijdens WOII. Oscar nam op 28-jarige leeftijd deel aan de Achttiendaagse veldtocht, een bekende veldtocht tijdens WO II, die liep van 10 tot 28 mei in 1940. Na de capitulatie van België op 28 mei werden honderdduizenden Belgische soldaten door de Duitsers in krijgsgevangenschap genomen. Oscar kon ontsnappen door met paard en kar weg te vluchten van de weide waar de soldaten werden bijeengedreven. Kort voor zijn aankomst thuis ruilde hij paard en kar voor een fiets en zo fietste hij zijn vrijheid tegemoet.” Ook Oscar bleef tot op zijn oudste dag fietsen. Dat deed hij op de hometrainer van het rusthuis.