Jelle en Tine organiseren rommelmarkt in Nellekenshof en Bunderswijk Anthony Statius

03 september 2019

16u38 0 Dentergem In de wijken Nellekenshof en Bunderswijk vindt op zaterdag 7 september een rommelmarkt plaats ter gelegenheid van de Dentergemse septemberkermis. De organisatie is in handen van Jelle Lagrainge en zijn vriendin Tine Verbeke, met steun van de Minivoetbalcompetitie Kern Zuidwest-Vlaanderen.

Dentergemnaar Jelle Lagrainge is voorzitter van de Minivoetbalcompetitie Kern Zuidwest-Vlaanderen en organiseert de competities in de sporthallen van Aarsele en Markegem. Daarnaast is hij al enkele jaren samen met zijn vriendin Tine verantwoordelijke voor de rommelmarkt in de wijken Nellekenshoek en Bunderswijk.

“Iedereen is welkom tussen 6 en 16 uur in de verkeersvrije wijkstraten”, zegt Jelle. “Een honderdtal standhouders zullen deelnemen en proberen hun spullen er te verkopen. Daarnaast is er een speelplein aanwezig voor de kinderen en is er een food-and-drinks-corner met frisdranken, bieren, ontbijt en koffie, braadworsten en een ijskar. Wie een kraampje wil betaalt 5 euro voor 6 meter en 10 euro voor 12 meter. Inschrijven kan nog steeds via rommelmarkt.dentergem@telenet.be of via 0475/37.88.56.”