Inbrekers die bewoonster met neppistool bedreigden, riskeren tot dertig maanden cel Alexander Haezebrouck

21 mei 2019

16u07 0 Dentergem Tien inbrekers riskeren tot dertig maanden celstraf voor gewapende inbraak, diefstal met geweld en bedreigingen. In de nacht van 27 op 28 juli 2018 drongen drie van hen een frituur in Wakken binnen. Een vrouw werd bedreigd met een neppistool.

De bende zou een tip gekregen hebben van een medebeklaagde dat in een frituur, met een woning, op de Wapenplaats in Wakken een koffer zou liggen met tienduizenden euro’s. Robbe B. (21) uit Wielsbeke, Luis V. (20) uit Waregem, Jolien V. (22) uit Meulebeke en Glenn P. (26) uit Waregem reden er naar toe. De drie mannen drongen het huis binnen, gewapend met een neppistool, een biljartkeu en een mes. Een van hen richtte het neppistool op de bewoonster. Het trio vluchtte uiteindelijk weg zonder buit. Wie het pistool vast had, is onduidelijk. De rechter vroeg hen wie het pistool had vastgehouden. “Ik had het mes vast”, zei Glenn P. “Ik had de biljartkeu vast”, zei Robbe B. daarop. “Mijn DNA werd niet teruggevonden op het geweer en ik verlink niemand”, zei Luis V. “Jullie staan hier jullie excuses aan te bieden aan het slachtoffer, maar één simpele vraag beantwoorden kunnen jullie niet!”, sneerde rechter Scherrens hen toe. “Hoe oprecht zijn die excuses dan?”

Nog zeven andere beklaagden stonden terecht voor andere inbraken, drugsbezit, bedreiging en afpersing. Twee van hen werden maandag nog tot twee jaar cel veroordeeld in Gent voor een inbraak in Zulte. Vonnis op 4 juni.