In Dentergem is er weer markt op dinsdag: “Noodzakelijk voor de voedselvoorziening” Anthony Statius

11 mei 2020

13u17 0 Dentergem In Wakken, een deelgemeente van Dentergem, is de dinsdagmarkt opnieuw toegelaten. Hoewel er een verbod geldt, oordeelt burgemeester Koenraad Degroote dat een kleine markt nodig is voor de voedselvoorziening. “In dat geval is een uitzondering toegelaten”, zegt de burgemeester.

Vorige week dinsdag mocht de wekelijkse markt op de Wapenplaats in Wakken opnieuw doorgaan. Sinds de lockdown zijn markten verboden, maar op sommige plaatsen worden uitzonderingen gemaakt.

Spreiding

“Markten zijn verboden, tenzij de burgemeester oordeelt dat het nodig is voor de voedselvoorziening”, zegt Koenraad Degroote. “In groot-Dentergem wonen zo’n 8.000 mensen en de bestaande winkels zijn volgens mij niet voldoende om iedereen te bevoorraden. Daarbij is spreiding belangrijk, als iedereen in dezelfde winkels komt, dan is het moeilijker om de nodige afstand te bewaren. Ik heb het voorstel om de markt in Wakken opnieuw te laten plaatsvinden eerst voorgelegd aan de gouverneur en ik heb hierover positief advies gekregen.”

“Er staan ongeveer zeven kramen en er worden nadarhekken voorzien zodat men veilig kan aanschuiven”, aldus de burgemeester. “Dankzij de inzet van het gemeentepersoneel, de marktkramers en de bezoekers die zich aan alle veiligheidsmaatregelen hielden, is alles vlot en veilig verlopen. Morgen is iedereen opnieuw welkom in Wakken.”