Honderden vogels op ruilbeurs aan manege Kerstenburg Anthony Statius

17 september 2019

17u22 0 Dentergem Vogelliefhebbers moeten zondag aan paardenmanege Kerstenburg in Dentergem zijn. De vzw Aviornis West-Vlaanderen organiseert er haar jaarlijkse ruilbeurs voor fazanten, eenden, duiven kwartels, ganzen en steltlopers. “Er komen bezoekers van heinde en ver om de honderden vogels te bewonderen, ruilen of om ze te kopen en verkopen”, zegt voorzitter Marc Vanwildemeersch.

Aviornis West-Vlaanderen is een vereniging van liefhebbers van park- en sierwatervogels en wilde duiven. Op zondag 22 september richten de vogelliefhebbers voor de 33ste keer een ruilbeurs in aan de hoeve van medeoprichter Valère Vandekerckhove aan paardenmanege Kerstenburg.

“Op deze beurs kunnen liefhebbers van park- en sierwatervogels hun vogels ruilen of andere vogels aankopen om zo aan bloedverversing te doen”, legt Marc Vanwildemeersch uit. “Zo voorkomt men inteelt en op die manier worden mooiere en sterkere vogels gekweekt. In totaal zullen er 1.500 vogels in vijftig kooien aanwezig zijn. Alle vogels zijn gekweekt en geringd met een wettelijk erkende voetring. Er worden geen beroepshandelaars toegelaten, enkel particulieren.”

De ruilbeurs vindt van 8 tot 13 uur plaats en bezoekers zonder lidkaart betalen 1 euro. Lid worden van Aviornis kost 20 euro en hiervoor ontvang je een tweemaandelijks tijdschrift. Daarnaast biedt Aviornis haar 900 pagina’s tellende boek ‘Watervogels houden, ‘t is een hobby’ aan. Het boek kost 50 euro en bij aanschaf krijg je een jaar gratis lidmaatschap.

Meer info via www.aviornis.be.