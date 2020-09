Hilde en Dirk openen B&B aan Meikensbossen: “Overnachting met zicht op velden, bossen en Poelbergmolen” Anthony Statius

15 september 2020

19u26 4 Dentergem Aan de rand van de Meikensbossen in Dentergem hebben Dirk De Vlieger (59) en Hilde Devroe (59) het gastenverblijf Het Meikenshof geopend. De B&B telt vier kamers en ze vormt een perfecte uitvalsbasis om de streek te verkennen.

Voor een staycation kan je nu overnachten in B&B Het Meikenshof langs de Tieltseweg op de grens van Dentergem en Tielt. De B&B ligt nog net in de gemeente Dentergem, maar vanuit de kamers heb je zicht op de Poelbergmolen in Tielt. Aan de rand van de Meikensbossen tussen de velden van Dentergem begonnen Hilde Devroe en Dirk De Vlieger in 2011 met de werkzaamheden.

“Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht en na meer dan dertig jaar in Rumbeke te wonen, keer ik terug naar mijn roots", zegt Dirk. “De hoeve is al generaties lang eigendom van onze familie en in 2011 hebben Hilde en ik het gekocht.” Hilde vult aan: “Het oorspronkelijke plan was om een nieuw huis te bouwen op de vroegere locatie van de stallen. Toen bleek dat dit niet mogelijk was, kwam het idee om een bed and breakfast te beginnen. Ik werk momenteel nog in de banksector, maar ik kan vervroegd met pensioen gaan. Door een B&B te openen blijf ik onder de mensen komen.”

Wandel- en fietsroutes

De oude paarden-, koeien- en varkensstallen werden afgebroken en daar bevindt zich nu het gastenverblijf met twee kamers en een ruime ontspanningsruimte. “Hier serveren we ons ontbijt met streekgebonden producten”, vertelt Dirk. “Op de plaats van de vroegere hoeve hebben we ons eigen huis gebouwd en ook daar bevinden zich nog twee gastenkamers, die tegen half december worden afgewerkt. Iedere kamer heeft een eigen stijl en er is een toilet, badkamer met douche, flatscreen en gratis wifi voorzien. We bevonden ons op een knooppunt van heel wat wandel- en fietsroutes, die het mogelijk maken om de Leiestreek en de Brugse Ommeland te verkennen. Daarom hebben we ook vier laadpalen voor elektrische fietsen voorzien.”

“Als eerbetoon aan mijn familie werden de kamers genoemd naar mijn ouders Omer en Henriette en mijn grootouders Maurice en Irma”, vervolgt Dirk. “Mijn grootmoeder Irma kwam op een tragische manier aan haar einde op het erf. Toen mijn vader amper drie jaar oud was, schoot bij het aansteken van een kachel het nylonschort van Irma in brand. Om het vuur te blussen sprong ze in de waterput en daar is ze verdronken. Er hangen heel veel herinneringen vast aan deze site en daarom hangen hier en daar foto’s van mijn familie in de kamers.”

Meer info via www.hetmeikenshof.com.