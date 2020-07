Hervé en Magda vieren diamanten jubileum Anthony Statius

15u23 0 Dentergem Hervé Nuytens (86) en Magda Vandenberghe (85) hebben op zondag 12 juli hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd in woonzorgcentrum Het Kloosterhof in Wakken (Dentergem).

Hervé en Magda zijn allebei geboren in Waregem en samen hebben ze twee zonen en drie kleinkinderen. Sinds hun huwelijk hebben ze altijd in Desselgem gewoond, tot ze een paar jaar geleden naar Het Kloosterhof verhuisd zijn.

Hervé was actief als marktkramer en Magda baatte vroeger een kruidenierszaak uit. In 1981 hebben ze de stap gezet naar het zelfstandig uitbaten van een supermarkt en deze werd overgenomen door hun zonen. Magdas grootste hobby was haar werk en wielerwedstrijden volgen en Hervé speelt nog wekelijks zijn potje driebanden op ‘t Gaverke in Waregem.

Het koppel kreeg op de zestigste huwelijksverjaardag bezoek van de Dentergemse burgemeester Koenraad Degroote en schepen Bart De Keukeleire.