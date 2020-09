Herdenkingsplaat voor immigratie-agent van Vlaamse boeren Anthony Statius

07 september 2020

07u44 0 Dentergem In de Molenstraat 6 in Wakken (Dentergem) hangt een herdenkingsplaat van het Canadees landverhuizingsbureel. Dit was een reisbureau waar Edouard Simays in de 19de eeuw Vlaamse boeren hielp om te verhuizen naar Canada.

De gemeente Dentergem heeft vrijdag een herdenkingsplaat onthuld in de Molenstraat in Wakken. Het bordje vertelt het verhaal van Edouard Simays, die samen met zijn vader Ivo metalen rietkammen voor de weefsector vervaardigde. Edouard voelde zich echter ‘kommervol en ongelukkig en bespot’ en hij emigreerde in 1850 op 24-jarige leeftijd naar Québec, waar hij werkte als onderwijzer. Dertien jaar later keerde hij terug naar Wakken voor een erfeniskwestie en bij zijn terugreis naar Noord-Amerika overleeft hij een schipbreuk.

In 1869 wordt Edouard benoemd tot immigratie-agent voor België, Nederland en Duitsland benoemd. Hij richtte ‘landverhuizingsburelen’ op in Antwerpen en in zijn ouderlijk huis in Wakken. Later stapte Simays nog in de lokale Canadese politiek. Hij was van 1880 tot 1883 burgemeester van Aldfield, bij Ottawa. In 1897 overleed hij op 71-jarige leeftijd in het Amerikaanse Burlington, bij Vermont.

