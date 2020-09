Henri Vandenabeele tweede in Giro voor beloften: “Ik moet nog leren winnen, pas dan kan ik naar de profs” Hans Fruyt

07 september 2020

15u40 0 Dentergem Tweede in de eindstand van de Ronde van Italië voor beloften! Of winnaar onder de normale mensen. Dentergemnaar Henri Vandenabeele (20) botste in de Baby Giro op het Britse supertalent Thomas Pidcock. Met hem reed de Lotto-belofte over de Mortirolo, een moordende Italiaanse Alpencol.

Met Henri Vandenabeele dient zich na Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant een vierde Belgisch klimtalent aan. Hij opende de achtdaagse Ronde van Italië met een tweede plaats. Vandenabeele moest enkel de Spanjaard Alejandro Ropero laten voorgaan. In de tweede etappe, een rit in de regen, raakte hij betrokken bij een valpartij. Een buiteling waar hij een paar dagen last van ondervond. Waardoor de beloftevolle klimmer in het klassement naar plaats vijf zakte. Aan het einde van de voorlaatste rit schoof hij weer een plekje vooruit. En in de slotetappe, onder meer over de Mortirolo, ging Vandenabeele op pad met leider Thomas Pidcock. Het leverde de tweedejaarsbelofte van Lotto-Soudal de tweede plaats in de finalerit én in het eindklassement op. In ongeveer een halve eeuw Baby Giro is Vandenabeele de eerste Belg die het slotpodium haalt. Straf!

“Ik kende de Mortirolo van vorig jaar”, vertelt Henri Vandenabeele. “Een ploegmaat zette zich op kop. Vrij snel zag ik dat de nummer drie van het klassement het moeilijk kreeg. Ik bleef het tempo zo hoog mogelijk houden. Op den duur ging enkel Pidcock nog mee. We werkten goed samen: hij om de eindzege te pakken, ik om het eindpodium te halen. Pidcock was de sterkste. Hij mocht de ritzege hebben. Hadden we voor etappewinst gespurt was ik ook tweede geworden want in een sprint is de Brit te snel. Dat ik in de eindstand nog naar de tweede plaats zou springen had ik niet meer verwacht.”

Profcontract?

Wie in zo’n zware rittenkoers de top haalt lijkt rijp voor een overstap naar de profs. Henri Vandenabeele, die nog zijn zinnen zet op de Tour de l’Isard, blijft liever nog een jaar in de wachtkamer. “Want ik moet nog leren winnen”, verrast Vandenabeele. “Dus koers ik in 2021 best bij de beloften. Uiteraard zou ik graag binnen de piramide van Lotto-Soudal doorgroeien naar de World Tour. Wat niet wegneemt dat ik, indien andere opties zich aanbieden, zeker eens ga luisteren.”