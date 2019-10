Grijze nutskasten opgesmukt met foto’s Anthony Statius

24 oktober 2019

12u13 8 Dentergem Om het straatbeeld wat op te fleuren, worden de nutskasten in Dentergem bedrukt met afbeeldingen. Het idee werd aangebracht door gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne en ondertussen zijn al heel wat kasten in de vier deelgemeenten versierd.

Op het Kerkplein in Oeselgem, maar ook aan het JOC in Dentergem en op het marktplein in Wakken werden de nutskasten verfraaid. Met deze actie wil het gemeentebestuur het straatbeeld een beetje opfleuren. “Nutskasten zijn maar saaie dingen om naar te kijken en geïnspireerd door steden als Roeselare leek het ons een goed idee de kasten in onze gemeente op te smukken”, zegt Lennart Vanquickenborne. “We hebben twintig locaties uitgekozen en deze zullen tegen het einde van het jaar allemaal bedrukt zijn met oude foto’s, maar ook actuelere thema’s komen aan bod.”

Wie een idee heeft voor een passend thema op een van de kasten, mag dit melden via communicatie@dentergem.be.