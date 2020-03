Graafmachine uitgebrand op landbouwbedrijf Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

21u12 0 Dentergem Op een landbouwbedrijf op De Katteknok in Dentergem is donderdag rond 19.30 uur een graafmachine uitgebrand.

“We waren herstellingswerken aan het uitvoeren aan de machine toen die plots vuur vatte”, vertelt de landbouwer. “Vermoedelijk is een vonkje ergens overgeslagen.”

In geen tijd stond de graafmachine in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. De graafmachine is rijp voor de schroothoop. “Ik heb geen reserve, dus zullen we een nieuwe moeten kopen.”