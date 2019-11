Georgette viert honderdste verjaardag in Wakken Anthony Statius

25 november 2019

08u47 0 Dentergem Met Georgette Vankeirsbilck is Dentergem een nieuwe eeuweling rijker. Dit werd gevierd op vrijdag 22 november in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Wakken.

Georgette Vankeirsbilck werd geboren op 24 november 1919 en ze woonde haar ganse leven in de Mandelstraat in Wakken. Ze was gehuwd met gewezen veldwachter Ernest Debooserie en samen hebben ze twee dochters, Martine en Carine en twee kleinkinderen. Georgette kreeg vrijdag haar familie en enkele leden van het gemeentebestuur op bezoek.