Gemengde duo’s gezocht voor petanquetornooi Anthony Statius

26 augustus 2019

14u47 2 Dentergem Petanqueclub Testerip Dentergem organiseert op zaterdag 7 september een tornooi voor gemengde duo’s.

Welk koppel kan het best overweg met de ballen? Met deze slogan zet petanqueclub Testerip haar nieuw kermisinitiatief in de kijker. Voor de eerste keer organiseert men een petanquetornooi met gemengde duo’s, dus bestaande uit een man en een vrouw of een jongen en een meisje. “Van de 32 teams die kunnen deelnemen, zijn er momenteel al 22 gekend, we zoeken dus nog tien sportieve duo’s”, zegt Marc Demaeght, secretaris bij Testerip. “Het tornooi start om 9.30 uur en het einde is voorzien rond 16 uur. Deelnemen kost vijf euro per ploeg en inschrijven kan via testerip@outlook.be.”