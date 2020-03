Gemeenteraad gaat door zonder pers en publiek Anthony Statius

17 maart 2020

09u44 0 Dentergem In Dentergem gaat de gemeenteraad op woensdag 18 maart nog door. Pers en publiek zijn door de coronacrisis niet toegelaten in de gemeenteraadszaal.

In veel gemeenten worden gemeenteraden digitaal georganiseerd, zodat de raadsleden thuis kunnen blijven. Dentergem is een van de enige plaatsen waar de gemeenteraadsleden nog samenkomen, maar er worden wel maatregelen getroffen. “Om de goede werking te garanderen, wordt de gemeenteraad niet afgezegd”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “De raadsleden zullen op minstens een meter van elkaar zitten. We zullen ons ook beperken tot de strikt noodzakelijke agendapunten. Pers en publiek zijn niet toegelaten.”