Gemeente lanceert actie voor Moederdag: “Fleur het straatbeeld op met kindertekeningen” Anthony Statius

07 mei 2020

12u53 0 Dentergem De gemeente Dentergem doet een oproep aan alle inwoners om op Moederdag zoveel mogelijk ramen op te vrolijken met kindertekeningen. “De creatiefste tekenaars maken kans op een prijs”, zegt burgemeester Koenraad Degroote.

Nu de berenjacht een beetje passé is in deze lockdownperiode, komt de gemeente Dentergem met een nieuw initiatief op de proppen.

“In plaats van pluchen beren voor het raam te zetten, roepen we alle jonge Dentergemnaren om tekeningen te maken”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Deze tekeningen kan men aan het eigen raam hangen of bij een familielid of ergens in het dorp. De bedoeling is dat ons straatbeeld wordt opgefleurd met kleurrijke kunstwerkjes zodat men deze kan tellen tijdens een wandeltocht. Zo kunnen we de mama’s ook in deze tijd toch in de bloemetjes zetten op Moederdag.De tekeningen moeten blijven hangen tot einde mei en dan gaat een jury langs om de origineelste tekeningen te zoeken. De plaatselijke mandelbode zorgt voor kinderchampagne voor de bekroonden.”