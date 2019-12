Gemeente investeert 22 miljoen euro zonder leningen en belastingverhogingen Anthony Statius

12 december 2019

13u10 0 Dentergem Een buurtparking in de Mandelstraat en eindelijk een veilig fietspad langs de Meulebekesteenweg (N305). Dit zijn maar enkele projecten die de komende zes jaar op de planning staan in Dentergem. De gemeente investeert in totaal 22 miljoen euro en dit zonder leningen aan te gaan of de personenbelasting (7,5%) of opcentiemen (929) te verhogen. Het meerjarenplan ligt op woensdag 18 december ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van Dentergem.

In het meerjarenplan 2020-2025 van Dentergem staan voor 22 miljoen euro aan investeringen, waarvan de gemeente zo’n 7 miljoen euro aan subsidies ontvangt. Schepen van financiën Philip Vanhaesebrouck en burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) geven tekst en uitleg bij enkele belangrijke investeringen.

De heraanleg van de Meulebekesteenweg (N305)

Onmiddellijk het duurste project, goed voor zo’n 3 miljoen euro in totaal. Eerst moeten gronden verworven worden en daarna wordt deze drukke, gevaarlijke baan volledig heraangelegd. Er komt een afgescheiden fietspad aan een kant van de rijweg.

Buurtparking Mandelstraat

De Mandelstraat in Wakken wordt parkeervrij gemaakt en om het verlies aan parkeergelegenheid te compenseren leggen we een buurtparking met een dertigtal plaatsen aan. Hiervoor moet eerst een stuk grond verworven worden, waar momenteel een muurtje staat. Voor wie nu Wakken binnenrijdt, geeft dit geen mooi zicht. Daarnaast moet de buurtparking de straat ook verkeersvriendelijker maken.

Doorsteek Gottemstraat-Statiestraat in Riva-site

Zoals gekend komt er een nieuwe verbinding tussen de Statiestraat en Gottemstraat in Dentergem. Deze Kleine Ringweg maakt deel uit van de reconversie van de voormalige Riva-site en de achterzijde van de school en het woonzrogcentrum kunnen hierop aansluiten. Een deel van deze verbindingsweg - het gaat om een stuk van zo’n 400 meter aan de kant van de Statiestraat- zal bekostigd worden door de gemeente en hiervoor moeten eerst twee stukken grond verworven worden. Hiervoor wordt 600.000 euro voorzien.

Verbouwingswerken Leie-heem

Cultuurcentrum Leie-heem in Oeselgem krijgt een grondige opknapbeurt. Er komt een verplaatsbare wand in de feestzaal, zodat die in meerdere kleine ruimtes kan worden ingedeeld. Kleinere verenigingen kunnen dan op die manier tijdelijk een apart lokaal creëren. Verder vinden er ook schilder- en elektriciteitswerken plaats en aan de achterkant van het gebouw komen er grote raampartijen. Hiervoor wordt zo’n 370.000 euro voorzien.

Samenwerking zwembad Wielsbeke

Alle Dentergemse scholen zullen terechtkunnen in het toekomstige nieuwe zwembad van onze buurgemeente Wielsbeke. Net zoals in Oostrozebeke werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hiervoor wordt in totaal 1 miljoen euro voorzien. Het zwembad zou in de zomer van 2022 openen.

De bibliotheek en cultuurcentrum Hondius

Voor de vernieuwingen uitbreiding van cultuurcentrum Hondius wordt 3 miljoen euro voorzien. Ook de bibliotheek wordt uitgebreid.

En verder...

Nog projecten die de komende zes jaar op de agenda staan zijn: asfalterings-- en onderhoudswerken in Groenhove en Vlassenhove, een nieuwe fietspad langs de Markegemsesteenweg, de verhuis van de buitenschoolse opvang van Wakken naar de voormalige winkel de Kaasbol, de verbouwing van de kunstacademie van Dentergem, de uitbreiding van de technische loods in Markegem, de verbouwing van de schuur in Baliekouter, het voorzien van ledverlichting in alle deelgemeenten en het uitbreiden van het personeelsbestand waaronder een gemeenschapswachter.