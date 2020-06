Geen Wakken Swingt, maar wel flesjes gin voor rusthuismedewerkers Anthony Statius

01 juni 2020

07u43 12 Dentergem Wakken Swingt vindt dit jaar niet plaats, maar het feestcomité laat wel van zich horen. Zondagvoormiddag schonken de bestuursleden een flesje eigen Wakken Swingt-gin aan alle medewerkers van de rusthuizen OLV van Lourdes in Wakken en Mariaburcht in Dentergem.

Begin april besliste het feestcomité van Wakken Swingt om het jaarlijkse dorpsfestival, dat gepland stond op 11 juli, niet te laten doorgaan. “Covid-19 verpest onze plannen en het afgelasten van Wakken Swingt was een moeilijke, maar enige juiste beslissing”, zegt voorzitter Celine Baeckelandt. “Maar dit coronavirus krijgt ons niet klein en we besloten om dit jaar onze energie ergens anders in te steken en om iets te doen voor de mensen wiens hulp we momenteel meer dan ooit nodig hebben.”

Geschenkflesjes

“We willen de medewerkers van de zorgcentra OLV van Lourdes in Wakken en Mariaburcht in Dentergem tonen dat we trots zijn op hen”, vervolgt Celine. “Dankzij de harde inzet van die mensen zijn de rusthuizen tot nu toe coronavrij gebleven. Een paar jaar geleden hebben we als promotiestunt een eigen Wakken Swingt-gin gelanceerd en deze hebben we nu in kleinere geschenkflesjes gebotteld om aan de rusthuismedewerkers te overhandigen.”

10 juli 2021

“Ook willen we onze sponsors extra in de kijker zetten”, zegt bestuurslid Claude Debel. “Daarom hebben we op de Markt van Wakken en op de invalswegen naar het dorp spandoeken gezet met daarop de boodschap aan iedereen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Wat het festival betreft, kunnen we al meegeven dat de editie wordt uitgesteld naar 10 juli 2021. Alle geplande artiesten, zijnde Luc Steeno, Sergio, de coverband Playzone en Sven Ornelis, hebben al toegezegd om te komen.”