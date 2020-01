Geen straf voor trio voor vechtpartij aan Riva Club LSI

08 januari 2020

13u47

Bron: LSI 0 Dentergem Drie mannen uit Dentergem en Zulte hebben van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen voor een vechtpartij op 25 september 2016 aan café Riva Club in Dentergem. Ze moeten wel opdraaien voor ruim 10.000 euro schadevergoeding.

In de vroege uurtjes kwam het tot slagen met een bierflesje en broeksriemen. Er sneuvelde ook een ruit van een wagen. Christophe B. (27) uit Zulte, Lorenzo A. (34) en Lothar L. (27) werden gedagvaard en vroegen er zonder straf vanaf te kunnen komen. “De vechtpartij was nooit gebeurd als het café zich aan het sluitingsuur had gehouden”, nam de burgemeester in advocaat Koen Degroote op de rechtbank even de bovenhand. Aan twee slachtoffers moeten de drie veroordeelden ruim 10.000 euro schadevergoeding betalen. De zaak sleepte lange tijd aan op de rechtbank, wellicht ook één van de redenen waarom het trio geen straf krijgt.