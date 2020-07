Frituur Merchie sluit de deuren en heropent als massagesalon Anthony Statius Pieterjan Neirynck

23 juli 2020

16u31 0 Dentergem Het dorpje Oeselgem moet het vanaf augustus zonder frituur doen. Na vijf jaar sluiten Glenn Merchie en Silvie Demeulemeester hun zaak in de Deinzestraat en vanaf september krijgt het pand een nieuwe bestemming. “Ik open het massagesalon Massage & Care. Van frituurolie naar massageolie dus”, lacht Silvie.

In haar vijfjarig bestaan werd Frituur Merchie gedurende drie opeenvolgende jaren verkozen tot beste frituur van Dentergem. Op woensdag 22 juli, exact vijf jaar nadat Glenn Merchie en zijn vrouw Silvie Demeulemeester de deuren openden, maakte het koppel bekend dat ze ermee stoppen.

“Een eigen frituur starten was altijd de droom van Glenn en ik ben hem hier met veel plezier in gevolgd”, zegt Silvie. “Glenn heeft zich ondertussen bijgeschoold als elektricien en hij krijgt steeds meer jobaanbiedingen. Hierdoor stond ik er meer en meer alleen voor en omdat ik nogal graag structuur in mijn leven heb, heb ik ook beslist om voor iets anders te gaan. Tijdens de lockdown heb ik een diploma als massagetherapeute behaald en op 1 september open ik het massagesalon Massage & Care in de vroegere eetzaal van de frituur. Hier zullen klanten terechtkunnen voor een massage op maat, met extra aandacht voor verzorging. De frituur blijft open tot 14 augustus.”