Frederick (37) en Wendy (32) openen Uitvaartcentrum Desmet in Wontergemstraat Anthony Statius

26 juni 2019

15u55 0 Dentergem Dentergem heeft sinds vorig weekend een eigen uitvaartcentrum. Frederick Desmet en Wendy Ducellier toverden het vroegere pand van Ruitersport en Transport Ruyssen in de Wontergemstraat om tot een aula voor afscheidsdiensten van tien tot 300 personen. “Waardig afscheid nemen kan nu ook ‘s avonds”, zegt Frederick.

Het verhaal van de begrafenisondernemersfamilie Desmet begon dertig jaar geleden, toen Stefaan Desmet zijn meubelzaak in Wakken begon te combineren met het verzorgen van uitvaarten. Tot een tijdje gelden werden de overledenen opgebaard bij Uitvaartzorg Amez in Waregem, waar ook de afscheidsdiensten plaatsvonden, maar afgelopen weekend opende Stefaans zoon Frederick samen met zijn vrouw Wendy Uitvaartcentrum Desmet in de Wontergemstraat in Dentergem. Wendy heeft hiervoor twaalf jaar in het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem gewerkt, maar staat nu ook fulltime in de zaak.

“Er was vraag naar een uitvaartcentrum in Dentergem, want voor plechtigheden moesten de mensen uit naar pakweg Tielt of Waregem uitwijken”, zegt Frederick. “Wendy en ik nemen alle regelingen aangaande een overlijden voor onze rekening, van de aangiftes van overlijden en de regeling van de begraafplaats tot het rouwdrukwerk. Onze aula voor uitvaarten biedt plaats aan 300 personen en de ruimte kan met panelen ook kleiner gemaakt worden voor intieme plechtigheden. Daarnaast verzorgen wij ook nog traditionele diensten in alle kerken in de buurt. Een laatste groet brengen aan de overledenen kan in een van onze vier rouwkamers. Op de bovenverdieping is er toonzaal voor kisten en een ruime winkel met accessoires zoals urnen en kaartjes. Na een kerk- of auladienst is er mogelijkheid om een koffietafel te organiseren in een aparte zaal, die plaats biedt aan zeventig personen. Ons uitvaartcentrum beschikt over honderd parkeerplaatsen."

Frederick en Wendy hebben ook een aantal extra’s voorzien voor de nabestaanden. “Familieleden die dat wensen, kunnen ook ‘s avonds na 18 uur afscheid nemen van de overledene. We merken vooral bij jonge mensen dat hier meer en meer vraag naar is. Families kiezen ook steeds vaker voor een afscheidsplechtigheid in de namiddag. Daarnaast hebben we ook een afscheidsboom in onze aula staan. In de bladeren van deze boom worden de namen van de overledenen gegraveerd. Ieder jaar worden de families van de mensen die dat jaar overleden zijn uitgenodigd op een receptie. De reden waarom we dit doen is omdat bij het regelen van een begrafenis alles vrij snel moet gebeuren. Wij zitten iedere dag met de nabestaanden samen en we staan hen bij in een moeilijke periode. Na de plechtigheid stopt dit contact abrupt en dat is soms jammer. Daarom willen we iedereen die dit wenst de kans geven om samen met ons hun dierbare overledenen te herdenken. De families krijgen dan ook het blad van de afscheidsboom mee naar huis.”

Meer info via www.uitvaartcentrumdesmet.be.