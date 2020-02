Focus8720 pleit voor rookvrije speelpleinen Anthony Statius

25 februari 2020

10u55 0 Dentergem Oppositiepartij Focus8720 pleit voor een rookverbod op alle gemeentelijke speelpleinen in Dentergem en haar deelgemeenten. Het voorstel ligt woensdagavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

“We vragen aan de gemeente om een sensibiliseringsactie op poten te zetten voor het bannen van alle rookgedrag op alle openbare en gemeentelijke speelpleinen in de gemeente Dentergem”, zegt Tim Van Rijckeghem (Focus8720/sp.a). “Dit door middel van het plaatsen van borden ter plaatse en een oproep in alle officiële nieuwskanalen zoals het infoblad, Facebook en de gemeentelijke website.”

Tim Van Rijckegem is zelf roker, maar daar ziet hij helemaal geen graten in. “Ik weet maar al te goed dat het ongezond is en ik probeer te stoppen. Roken aan een speelplein doe ik echter nooit. Volwassenen worden geacht een voorbeeldfunctie te hebben naar kinderen en jongeren toe. In heel wat gemeenten in Vlaanderen loopt al een rookverbod of een sensibiliseringscampagne tegen roken, bijvoorbeeld in Waregem, Harelbeke en Mechelen, en ik hoop dat Dentergem ook zal volgen.”