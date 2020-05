Fietser (57) belandt in voorruit van wagen: levensgevaar ondertussen geweken VHS

15 mei 2020

19u25 2 Dentergem In de Dentergemse deelgemeente Wakken is donderdagnamiddag een 57-jarige fietser uit Zwalm levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur op het kruispunt van de Vijvestraat met de Molenstraat. Een fietser werd er een aangereden door een auto, die in de Vijvestraat richting Wielsbeke reed. Door de klap belandde de fietser in de voorruit van de wagen. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en verkeerde in levensgevaar toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zijn toestand is ondertussen stabiel. De 23-jarige automobiliste uit Deinze bleef ongedeerd. Ze legde een negatieve alcoholtest af. Het parket stuurde een verkeersdeskundige naar Wakken om het ongeval te onderzoeken. De omgeving was uren afgesloten.