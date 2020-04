Ex-huisarts Romain (88) overleden na fout afgelopen afvalbrand LSI

16 april 2020

13u31

Bron: LSI 10 Dentergem In het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek is woensdag voormalig huisarts Romain Vanhaecke (88) uit Dentergem overleden. De tachtiger raakte dinsdag zwaar verbrand bij een fout afgelopen afvalbrand.

Het was een buurvrouw uit de Statiestraat in Dentergem die dinsdagmiddag plots Romain tussen de struiken van zijn tuin vond. Hij bleek zwaar verbrand, maar van brand was er geen sprake meer. De brandweer van de zone Midwest en een mugteam snelden ter plaatse. Blussen moest de brandweer niet meer doen. Ze gebruikten hun bluswater wel om de tachtiger af te koelen. Daarna werd hij naar het brandwondencentrum gebracht. Hij verkeerde in kritieke toestand, maar overleed een dag later.

Romain was sinds de dood van zijn echtgenote Maria Magdalena Ampe in 2016 weduwnaar. Beiden waren afkomstig uit Oostrozebeke. Romain was de vader van Filip, Annemie, Steven (+) en Patricia. Annemie is professioneel violiste en runde lange tijd een vioolschool in Ecuador. De uitvaartplechtigheid zal in strikte familiekring plaatsvinden. Een laatste groet brengen kan op afspraak bij begrafenissen Messiaen in Oostrozebeke.