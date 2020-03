Elien bouwt garage om tot kap- en schoonheidssalon Eliens Beauty Palace Anthony Statius

02 maart 2020

15u52 7 Dentergem Elien Moerman (26) heeft haar garage in de Galgestraat in Oeselgem omgebouwd tot kap- en schoonheidssalon Eliens Beauty Palace.

Elien had vier jaar een schoonheidssalon op de Heerdweg in Vinkt (Deinze), maar sinds kort is ze verhuisd naar Oeselgem. Ze volgde eerst een opleiding tot schoonheidsspecialiste en vulde haar CV nog aan met een opleiding tot kapster. “Ik wou graag een totaalpakket aan mijn klanten aanbieden”, vertelt Elien. “Hier kun je terecht voor een nieuwe snit, gelaatsverzorging, massage en manicure en pedicure. Daarnaast doe ik ook nagels en make-up. Voor make-up kom ik ook bij de mensen thuis. Bij trouw- en communiefeesten kunnen mensen hier dus voor alles terecht.”

Elien werkt alleen op afspraak, van maandag tot en met zaterdag. Meer info op de Facebookpagina Eliens Beauty Palace en op 0479/71.22.76.