Dronken chauffeur knalt tegen geparkeerde auto, die in gevel belandt Alexander Haezebrouck

18 september 2020

16u33 0 Dentergem Een 20-jarige chauffeur uit Dentergem knalde in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 1.30 uur tegen een geparkeerde auto langs de Volderstraat. Door de klap schoof de auto tegen de gevel van een woning, waardoor een gat in de gevel ontstond. “Ik dacht eerst dat mijn dochter uit bed was gevallen”, reageert de bewoonster.

“Toen ik naar beneden ging kijken, zag ik al snel de ravage in de woonkamer. Toen ik buiten kwam, was de chauffeur al aan het bellen. Hij zei dat zijn remmen niet werkten. Wanneer ik vroeg of hij gedronken had, zei hij ‘twee pintjes’. Maar ik heb mijn bedenkingen bij zijn verklaringen. De bestuurder uit Dentergem kwam vanuit de Volderstraat, maar moest ter hoogte van de woning een scherpe bocht maken. Wellicht reed hij te snel om die bocht te kunnen nemen. De bestuurder was onder invloed, zo bleek na een ademtest. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. In de gevel van de woning ontstond ter hoogte van een raam een groot gat. De brandweer kwam ter plaatse om dat tijdelijk te herstellen. Ook de auto van de bewoonster liep zware schade op.