Drachtige koeien gered uit aalput

23 december 2019

In de Boerderijstraat in de Dentergemse deelgemeente Wakken zijn acht drachtige koeien in een aalput gevallen. Dat gebeurde zaterdagnamiddag. Brandweerlui van de posten Tielt en Aarsele snelden ter plaatse om de dieren weer op de begane grond te krijgen. Ze riepen de hulp in van collega’s uit Veurne en Leke (Diksmuide). Zij beschikken over personeel dat speciaal is opgeleid voor dergelijke opdrachten en er ook het juiste materiaal voor heeft. De interventie sleepte uiteindelijk aan tot na 21 uur. Alle dieren konden levend weer naar veiliger oorden worden gebracht.