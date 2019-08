Djoels vereeuwigt Markegemse uil in graffiti Anthony Statius

18 augustus 2019

15u03 2 Dentergem Tijdens de Uilefeesten in Markegem konden de bezoekers kunstenares en dorpsgenoot Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt (27) aan het werk zien. Gewapend met graffitispuitbussen vereeuwigde Djoels de Markegemse uil op een muur in de Brouwerijstraat.

De Uilefeesten in Markegem stonden dit jaar in teken van de vijftigste verjaardag van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock. Om Woetstock@Uilegem wat meer kleur te geven vroeg de organisatie aan Djoels, de tattoo-artieste die in 2017 de wedstrijd Ink Master van de Lage Landen won, om een kunstwerk te maken.

“Ik heb al enkele jaren een eigen tattoo-shop in Deinze maar daarnaast ben ik al van mijn twaalf jaar bezig met graffitikunst”, vertelt Djoels. “Begin dit jaar heb ik een agent onder de arm genomen die voor mij opdrachten regelt in de streek. Die agent is mijn beste vriend Steven Goegebeur, bij televisiekijkend Vlaanderen misschien gekend van Foute Vrienden, en dankzij hem mocht ik onlangs een kunstwerk maken in Gert Late Night.”

Djoels’ laatste wapenfeit is sinds dit weekend te bewonderen in de Brouwerijstraat in Markegem. Zaterdag ging ze uren aan een stuk een paneel te lijf met graffitispuitbussen en het resultaat mag gezien zijn. Djoels vereeuwigde de Markegemse uil met op de achtergrond een gezellig dorpje in het bos, een ode aan haar nieuwe thuis. “Ik ben anderhalf jaar geleden van Meulebeke naar Markegem verhuisd en toen men mij vroeg om een kunstwerk te maken ter ere van de Uilefeesten was ik enorm vereerd”, zegt Djoels. “Dit kunstwerk betekent zeer veel voor mij, ik voel mij hier al onmiddellijk welkom.”

Wat er met het kunstwerk zal gebeuren, daar is nog geen zekerheid over. Thijs Vercaemer, voorzitter van het feestcomité van de Uilefeesten: “Of wel krijgt het een permanente plek in ons dorp, ofwel zullen we het veilen voor het goede doel. Op 21 december organiseren we een wandeling naar De Warmste Week in Kortrijk om Bednet te steunen en we denken eraan om het kunstwerk voor Bednet te veilen.”