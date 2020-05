Dentergemse kermisrommelmarkt afgelast door coronavirus Anthony Statius Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

10u58 0 Dentergem De jaarlijkse kermisrommelmarkt in de wijken Nellekenshof en Bunderswijk in Dentergem gaat dit jaar niet door. De editie van 12 september wordt verzet naar 11 september 2021.

In de wijken Nellekenshof en Bunderswijk vindt jaarlijks een rommelmarkt plaats ter gelegenheid van de Dentergemse septemberkermis. De organisatie is in handen van Jelle Lagrainge en zijn vriendin Tine Verbeke, met steun van de Minivoetbalcompetitie Kern Zuidwest-Vlaanderen. Het koppel laat weten dat de editie van dit jaar niet doorgaat. “We wilden niet meer wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, want zonder een deftige voorbereiding wilden we er niet aan beginnen”, zegt Jelle. “Onze vijfde editie moet een feesteditie worden en in zo’n jaar kan dat niet. Ook de reclamecampagne, die vier maanden duurt, kunnen we onmogelijk doen omdat er nu geen rommelmarkten zijn. De afstand bewaren voor ieders veiligheid lijkt ons niet haalbaar op een rommelmarkt waar iedereen dingen aanraakt. We verzetten ons evenement daarom naar 11 september 2021", legt Jelle uit. “Dan is er voor de eerste keer ons ‘denderend kunststroatje’. Ondertussen gaan onze gedachten uit naar zij die vechten tegen de gevolgen van het virus en naar allen die zich op een lovenswaardige manier inzetten voor het leven van medemensen, zieken, zorgbehoevenden.”