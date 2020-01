Dentergem wil meldingsplicht voor perenvuur: “Zegen voor fruitboeren” Anthony Statius

04 januari 2020

16u55 0 Dentergem Wie planten besmet met bacterievuur in de tuin heeft staan, wordt binnenkort op politiebevel verplicht dit te melden. Op vraag van Dentergems gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne (Eendracht) zal deze meldingsplicht gelden in de ganse politiezone Midow. “We doen dit niet om extra GAS-boetes uit te delen, maar om onze fruittelers te beschermen.”

Wie een beetje groene vingers heeft, zal misschien al gehoord hebben van Erwinia amylovora, beter gekend als bacterievuur of perenvuur. Het is een besmettelijke plantenziekte die vooral fruittelers kopzorgen baart en het kenmerkt zich door het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. De bacteriële verspreidt zich snel en is niet te genezen? Het komt vaak voor in meidoornhagen en vooral boomgaarden van appelen en peren worden erdoor getroffen.

Sinds begin jaren 80 stond deze ziekte op de Europese lijst van quarantaineziekten, maar sinds zaterdag 14 december 2019 werd ze van deze lijst verwijderd omdat de ziekte zo wijd verspreid is dat quarantainemaatregelen geen zin meer hebben. Dit heeft tot gevolg dat particulieren niet meer kunnen verplicht worden om zieke planten te bestrijden. Een reden voor heel wat professionele fruitkwekers om aan de alarmbel te trekken. In Dentergem, een gemeente gekend voor zijn fruittelers, wil gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne een stok achter de deur.

“Indien inwoner niet meer verplicht zijn om perenvuur te melden, kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de telers, zelfs tot tienduizenden euro’s per perceel,” zegt Vanquickenborne. “Daarom heb ik op de vorige gemeenteraad voorgesteld om het politiereglement aan te passen, waardoor particulieren kunnen verplicht worden om zieke planten in te snoeien of bij heel zware aantasting volledig te verwijderen. Daarnaast moeten men ook verplicht worden om alle meidoornhagen tussen 1 november en 1 maart te scheren. Bij niet-naleving zal de politie een GAS-boete kunnen opleggen. Dit aangepast reglement zou gelden in alle gemeenten die lid zijn van de politiezone Midow, zijnde Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Het doel is niet om te sanctioneren, maar om onze fruittelers te beschermen.”

Fruitkwekers Christ Wolfcarius uit Wakken en Stephan Wolfcarius uit Markegem juichen het initiatief alvast toe. “Wij controleren jaarlijks al onze boomgaarden op bacterievuur”, zegt Christ. “Indien we het ergens tegenkomen, dan gaan we van deur tot deur bij de omliggende huizen om te kijken welke tuinen aangetast zijn. Wij vragen dan vriendelijk om het aangetast plantengoed te vernietigen. De beste manier is om het lokaal te verbranden, maar als deze mogelijkheid er niet is, wordt het snoeiafval best in zakken gedaan en afgegeven op het containerpark. Het aangetaste hout mag zeker niet gecomposteerd of versnipperd worden.”