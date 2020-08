Dentergem legt extra veilige toegangsweg aan naar basisschool Mikado Anthony Statius

14 augustus 2020

12u25 0 Dentergem Vrije basisschool Mikado en het speelpleintje in Oeselgem krijgen een extra toegangsweg. Het gemeentebestuur van Dentergem creëert in de Wakkensesteenweg een doorgang van anderhalve meter breed tegenover de Volderstraat.

De maximale snelheid in de Oeselgemstraat en de Wakkensesteenweg werd al verminderd naar 50 kilometer per uur en om de schoolomgeving in Oeselgem nog veiliger te maken, komt er een extra toegangsweg naar basisschool Mikado. “We gaan een doorsteek tegenover de Volderstraat aanleggen”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Dit wandel- en fietspad van anderhalve meter breed zal uitkomen aan de achterkant van de school, waar het speelpleintje ligt. Daarnaast worden nog extra snelheidsremmers aangelegd op de Wakkensesteenweg. Het zal wel nog even duren voor de doorsteek kan worden aangelegd. Eerst wordt de locatie nog gebruikt als opslagplaats voor werfmateriaal voor werken in de buurt.”