Dentergem lanceert nieuw logo en Instagramaccount

21 november 2019

08u58 0 Dentergem De gemeente Dentergem heeft een nieuw logo. Men koos voor de kleuren groen en blauw, die ook voorkomen in het wapenschild van de gemeente. Onder de naam Dentergem staat het onderschrift ‘denderend wonen’.

Op de gemeenteraad van woensdag 20 november werd het nieuwe logo van de gemeente en het OCMW van Dentergem voorgesteld. De letters Dentergem staan in het blauw en daaronder staat het onderschrift denderend wonen in het groen.

“Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen en blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen”, legt communicatieverantwoordelijke Heleen Vullers uit. “Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente en hiermee kijken we, met respect voor het verleden, naar de toekomst. Het wapenschild zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden verschijnen. Het woord ‘denderend’ is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent geweldig of prachtig.”

Voor de naam staat nog een embleem dat bestaat uit een gestileerde letter ‘d’ en een golf. “De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smileyeffect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan”, besluit Vullers.

Vanaf nu kan je Dentergem ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Wie foto’s deelt met de hashtags #8720 en #gemeentedentergem komt in de ‘feed’ terecht.

