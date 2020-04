Dentergem krijgt een gemeenschapswacht: “Vooral informeren en sensibiliseren” Anthony Statius

02 april 2020

08u47 0 Dentergem Dentergem krijgt vanaf maandag 6 april een gemeenschapswacht. Krist Malisse volgde hiervoor de voorziene opleiding.

“Gemeenschapswachten werken mee aan een aangename en nette woon- en leefomgeving”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Het is de bedoeling dat de gemeenschapswacht dagelijks een of meerdere straten doorkruist. Hij neemt nota van toestanden die de netheid en hygiëne in het gedrang brengen zoals vervuilde voortuinen, onkruid op het voetpad of verwaarloosde toestanden.”

“In eerste instantie spreekt de gemeenschapswacht de mensen aan om hen te informeren en te sensibiliseren en om mistoestanden in orde te brengen. Eventuele GAS-boetes worden slechts uitgedeeld als iedere medewerking ontbreekt.”