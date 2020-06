Dentergem krijgt busverbinding met Waregem Anthony Statius

16 juni 2020

08u31 0 Dentergem Een busrit van Dentergem naar Waregem zal eindelijk mogelijk zijn vanaf begin volgend jaar. Deze nieuwe busverbinding staat in de plannen van De Lijn. “Deze lijn zal in de werkweek om het uur heen en weer rijden”, zegt schepen van mobiliteit Yves Lambrecht.

Reeds sinds de jaren 80 werd er aangedrongen door het gemeentebestuur van Dentergem om een busverbinding te krijgen met Waregem. Al die jaren bleven diverse pogingen zonder resultaat, maar nu komt daar eindelijk verandering in.

“Via het decreet basisbereikbaarheid heeft Vlaanderen de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Dentergem behoort tot de vervoerregio Roeselare waarvoor een budget van net geen 14 miljoen euro werd voorzien. Er is ondertussen een voorlopig akkoord tussen de steden en gemeenten en dit moet nog bekrachtigd worden door de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat er twee lijnen door de gemeente zullen rijden.”

Mobiliteitsschepen Yves Lambrecht vult aan: “Lijn 53 zal vanaf volgend jaar Tielt met Waregem verbinden en dit met haltes Tielt, Kanegem, Aarsele, Dentergem, Markegem, Wakken, Sint-Baafs-Vijve en eindhalte Waregem. Deze lijn zal in de werkweek om het uur rijden met extra bussen tijdens de spitsuren. Op zaterdag wordt een frequentie van een bus om de 2 uur voorzien. Concreet betekent dit het aantal ritten voor de huidige lijn Tielt-Kortrijk in de werkweek wordt opgewaardeerd van 9 naar 13 ritten en dit met als eindhalte Waregem. Wie naar Kortrijk wil reizen moet overstappen in Waregem.”

“Voor de bestaande Lijn 73 tussen Tielt en Deinze verandert er niet veel”, zegt Koenraad Degroote. “In plaats van 4 ritten Tielt-Deinze en 3 ritten Deinze-Tielt in beide richtingen worden nu 5 ritten voorzien en dit enkel op weekdagen.”