Daar is hij dan: de Tellyniser van Homo Universalis-finalist Telly Claus Anthony Statius

03 juli 2019

16u01 1 Dentergem Telly Claus, de bebaarde finalist van het tv-programma Homo Universalis, heeft vandaag zijn aangekondigde Tellyniser-kit, bestaande uit een lange baard en zware bril, gelanceerd. Wie een Tellyniser, t-shirt of sticker koopt, steunt de vzw Vriendtjes Tegen Kanker. “We hopen er duizend te verkopen”, zegt Telly.

Belofte maakt schuld. Bij duizend likes zou Telly Claus de Tellyniser op de markt brengen. De 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oeselgem schopte het tot in de finale van Homo Universalis, de wedstrijd van het tv-programma Iedereen Beroemd. Met zijn forse baard en zware bril was hij een van de opvallendste kandidaten en deze uiterlijke kenmerken inspireerden zijn kameraad Alain Belaen om de Tellyniser uit te vinden. “Het idee ontstond enkele jaren geleden op de Lokerse Feesten”, vertelt Alain. “Maar nu Telly even beroemd werd, was het de ideale gelegenheid om ook echt een Tellyniser te ontwikkelen. Met sponsoring van Feestwinkel.be en PRINTburo hebben we duizend doosjes laten maken, met daarin een lange zwarte baard en een bril. Daarnaast hebben we ook stickers en t-shirts met daarop leuke prints, zoals #tellytomyheart, een knipoog naar het liedje Tell it to my heart van Taylor Dayne.”

“Zoals beloofd gaat de opbrengst naar het goede doel”, zegt Telly. “We zullen onze actie begin september registreren bij de Warmste Week van Studio Brussel en we hopen dan ook duizend exemplaren te verkopen voor Vriendtjes Tegen Kanker, een vzw ten voordele van onderzoek naar eierstokkanker. Voor een Tellyniser betaal je 15 euro, voor een t-shirt 25 euro en een sticker kost 5 euro. Deze kun je online bestellen op www.tellyniser.be, maar we zijn ook nog op zoek naar verkooppunten, zoals winkels of cafés. Wie interesse heeft, mag contact opnemen via hallo@tellyniser.be.”