Cultuurraad roept op om kunst voor het raam te hangen: “Dentergem wordt deze zomer één groot straatmuseum” Anthony Statius

04 juli 2020

18u41 0 Dentergem De cultuurraad roept alle Dentergemnaren op om deze zomervakantie hun raam om te toveren tot een museumvitrine. “Je hoeft zelf geen artiest te zijn, het doel is om het straatbeeld op te fleuren met zoveel mogelijk kunstwerken”, zegt Ludwig Vankeirsbilck, voorzitter van de cultuurraad.

Aan het gemeentehuis van Dentergem werd zaterdagochtend het officiële startschot gegeven van het straatmuseum, een initiatief van de cultuurraad.

“Door de uitbraak van het coronavirus werden alle culturele activiteiten geannuleerd of uitgesteld”, zegt Ludwig Vankeirsbilck. “Ook de voorbereidingen voor diverse activiteiten werden stopgezet omwille van de onzekerheid over het al dan niet doorgaan ervan. Met de cultuurraad hebben we echter niet stilgezeten. Er kunnen nu geen tentoonstellingen doorgaan en aangezien de cultuurliefhebber deze dagen serieus op zijn honger blijft zitten, organiseren wij een straatmuseum,een initiatief dat in Antwerpen alvast een groot succes is geworden.”

“Om ons opzet te doen slagen hebben we de hulp nodig van alle inwoners”, vervolgt Ludwig. “We vragen alle Dentergemnaren om in juli en augustus kunst achter hun raam te tonen. Dit kunnen eigen creaties zijn of kunstwerken van iemand anders. Dit kunnen tekeningen, schilderijen, foto’s, oude voorwerpen, beelden of zelfs gedichten zijn; de mogelijkheden zijn eindeloos. Het doel is dat wie deze zomer met de fiets of te voet op pad gaat, overal kunst kan ontdekken in onze gemeente. Om de mensen wat inspiratie te geven, hebben we alvast aan enkele publieke gebouwen zoals het gemeentehuis in Dentergem en de bibliotheek in Wakken voorbeelden gehangen.”