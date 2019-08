Computerlessen in Domein Kloosterhof Anthony Statius

14 augustus 2019

10u18 0 Dentergem Het Lokaal Dienstencentrum Domein Kloosterhof in Wakken lanceert in het najaar heel wat activiteiten. Vanaf vrijdag 13 september start men met wekelijkse computerlessen.

De computerlessen in Domein Kloosterhof worden georganiseerd in samenwerking met het CVO van Waregem. In de voormiddag geeft men uitleg over praktische apps voor je Android tablet en smartphone. Deze lessenreeks kost 70 euro. In de namiddag is er de reeks dagelijkse computerkost. Deze opleiding wordt volledig op maat aangeboden, gebaseerd op de specifieke behoeftes van de klasgroep. Ook voor deze lessen betaal je 70 euro.

Inschrijven kan via 056/28.25.55 of kloosterhof@gvo.be. Meer info vind je op de blog of op de Facebookpagina.