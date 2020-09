Christof Craeynest reikt nieuwelingen helpende hand: “Door coronastress te veel wielerkoersen geschrapt” Hans Fruyt

12 september 2020

13u09 0 Dentergem Toen in januari de wielerkalender bekend werd gemaakt was Dentergem in die lijst niet meer te vinden. De kermiskoers voor profs én de jeugdwedstrijden ter gelegenheid van de zomerkermis waren, nog voor corona, geschrapt. Ondanks Covid-19 zijn er zondag in Dentergem twee wedstrijden voor nieuwelingen.

Christof Craeynest, stichter van het vroegere amateurteam Vermeeren-Ruwomat, kon het niet meer aanzien dat zoon Tibe in z’n debuutseizoen als eerstejaarsnieuweling nog maar drie wedstrijden kon rijden. In Lierde haalde de renner van Onder Ons Parike, in z’n eerste koers ooit, het einde niet. Daarna gooide het coronavirus alles op slot. Op 1 juli kon de ex-voetballer in Dikkebus hervatten. Tibe Craeynest zong het al wat langer uit en werd pas één ronde voor het einde uit koers genomen. Twaalf dagen later reed hij de oefenkoers in Kruisem uit. Hij werd als 59ste gerangschikt, een handvol seconden na winnaar Nils Maerevoet. Nadien bleef de vijftienjarige Dentergemnaar op zijn koershonger zitten.

“Veel wedstrijden werden geschrapt omdat burgemeesters geen toestemming gaven om te organiseren”, zucht papa Christof Craeynest. “Door wat ik noem coronastress. Terwijl het perfect mogelijk is om een koers coronaproof te laten doorgaan. Vandaar dat ik naar de burgemeester van Dentergem stapte met de vraag of ik een wedstrijd voor nieuwelingen mocht organiseren. Hij deed daar niet moeilijk over. Ik legde contacten met Cycling Vlaanderen en kreeg groen licht. Omdat de belangstelling van de renners enorm groot is geven we twee koersen in plaats van één: eerst een koers voor eerstejaarsnieuwelingen, daarna een wedstrijd voor tweedejaars.”

Coronaproof

Bij de eerstejaars (start 13.30 uur) staan momenteel 113 rennertjes ingeschreven. Omwille van de veiligheid mogen maximum 120 nieuwelingen meedoen. De wedstrijd voor tweedejaars (15.30 uur) telt voorlopig 101 inschrijvingen. Hadden de organisatoren de splitsing tussen eerste- en tweedejaars niet gemaakt stonden opnieuw circa honderd nieuwelingen in de kou. Start en aankomstzone worden ingericht in de Wontergemstraat ter hoogte van het sanitair bedrijf van Christof Craeynest.

“Aan start en aankomst is een mondmasker verplicht”, verduidelijkt Craeynest die vier jaar geleden het provinciaal kampioenschap voor elites zonder contract organiseerde. “Die zone is afgebakend honderdvijftig meter voor de streep tot vijftig meter voorbij die lijn. Op elke hoek staat een steward. Iedere renner mag met slechts één begeleider in start- en aankomstzone komen.”