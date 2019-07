Carlos Deconinck en Luc Vandepopuliere zijn kaartkampioenen van Kloosterhof Anthony Statius

11 juli 2019

09u19 5 Dentergem In het Lokaal Dienstencentrum Kloosterhof in Wakken vond op woensdag 10 juli de kampioenenviering van de kaartersclub plaats. Carlos Deconinck en Luc Vandepopuliere scoorden het voorbije jaar evenveel punten en mogen zich dus allebei kampioen noemen.

Wie het al voelt kriebelen om zelf ook een kaartje te leggen, die is meer dan welkom. Elke woensdag wordt er gekaart en iedere eerste woensdag van de maand is het voor punten. Deze scores tellen mee voor het kampioenschap. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Greet Verbeke van het Lokaal Dienstencentrum Domein Kloosterhof via 056/282555 of animatie@gvo.be.