Brouwerij De Bie valt nog maar eens in de prijzen Anthony Statius

23 januari 2020

08u57 0 Dentergem Brouwerij De Bie uit Wakken is opnieuw in de prijzen gevallen. Jos en Nicolas T’Joen behaalden met zijn Witte Bie, een witbier dat pas eind 2019 werd gelanceerd, een bronzen medaille op de World Beer Idol-wedstrijd in Tsjechië.

2019 was een belangrijk jaar voor Brouwerij De Bie. Naast belangrijke investeringen in onder meer een nieuwe brouwzaal werd ook het gloednieuwe bier Witte Bie gelanceerd. Dat gerstenat kaapte deze week een bronzen medaille weg tijdens de World Beer Idol competitie in het Tsjechische Praag. Een zoveelste erkenning voor de bierbrouwer uit Wakken, Dentergem, dat vorig jaar ook al vijf awards in de wacht kon slepen.

“Zo’n prijs sterkt ons in de overtuiging dat onze ‘true brew’-filosofie de juiste is”, zegt Jos T’Joen. “Wat wij brouwen is puur en oprecht. Het voelt dan ook ontzettend goed aan dat onze aanpak loont en dat er nog altijd plaats is voor kwaliteit in de biersector.” Nicolas vult aan: “Dat Witte Bie uitgerekend in Praag in de prijzen valt, betekent veel voor ons. De Tsjechen hebben een eeuwenoude en rijke biercultuur. Het is daar dat het pilsbier is ontstaan. Je hoeft de Tsjechen dus niet te vertellen hoe ze bier moeten maken.”