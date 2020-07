Brandweer ruimt oliespoor van 3 kilometer tussen Wakken en Tielt LSI

03 juli 2020

09u38

Bron: LSI 6 Dentergem Op de weg tussen Wakken (Dentergem) en Tielt heeft de brandweer van de zone Midwest een oliespoor van zo’n drie kilometer opgeruimd. Een hydraulische olieleiding van een vrachtwagen bleek de boosdoener.

Rond 8u trok een vrachtwagenchauffeur in de buurt van de Wapenplaats in het centrum van Wakken een container op. Bij dat manoeuvre sprong een hydraulische leiding stuk zonder dat de chauffeur dat in de gaten had. Hij vertrok richting Tielt en kreeg pas in de gaten dat er iets verkeerd liep toen een andere automobilist hem daar attent op maakte. De chauffeur zette zijn vrachtwagen langs de kant en riep de hulp van de brandweer en een depannagefirma in om het lek te herstellen en de weg op te ruimen. Ondertussen was hij wel al zo’n drie kilometer verder. De brandweer spoot het wegdek schoon met een detergent.