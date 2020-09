Brandweer redt 5 zeugen uit beerput in Dentergem LSI

01 september 2020

12u46

Bron: LSI 0 Dentergem Op een boerderij langs de Tieltseweg in Dentergem is de brandweer van de zone Midwest er maandagavond in geslaagd 5 zeugen uit de beerput te redden.

De dieren van zo’n 150 tot 250 kilogram zwaar waren door de betonvloer gezakt en in de beerput gevallen. De put stond met zo’n 30 tot 40 centimeter mest gevuld. Na enkele eigen pogingen om de dieren uit de put te halen, schakelde de landbouwer toch de hulp van de brandweer in. Na zo’n drie uur slaagden de brandweermannen er in de dieren opnieuw op het droge te krijgen. Ze daalden met beademingstoestellen in de beerput af. Stalgassen zoals waterstofsulfide zijn immers levensgevaarlijk. Betonvloeren van varkensstallen zijn zeer gevoelig aan aantasting door zuren, zoals ammoniak. Het tast de druksterkte van het beton aan waardoor de vloer het na jarenlange blootstelling kan begeven.