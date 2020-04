Brandende mest zorgt op twee plaatsen voor brandweerinterventie LSI

16 april 2020

12u23

Bron: LSI 4 Dentergem Door brandende mest is de brandweer van de zone Midwest donderdagvoormiddag ongeveer tegelijkertijd naar twee verschillende plekken in Dentergem moeten uitrukken.

Tijdens het transport van mest van manège Kerstenburg langs de Markegemsesteenweg in Dentergem naar een hoeve in de Bamstraat merkte men op dat de lading flink aan het roken was. Nadat de mest in de Bamstraat uitgestort was, vatte de mesthoop zelfs vuur, met duidelijk zichtbare vlammen. Ondertussen bleek dat de vuurhaard zich eigenlijk in de loods van manège Kerstenburg situeerde. Op beide plaatsen had de brandweer het vuur snel onder controle maar het was nog een heel karwei om de mesthopen open te trekken en af te blussen. Wellicht ontstond het vuur door zelfontbranding.