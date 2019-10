Bodemverbeteringspionier TerraCottem verhuist naar Oeselgem Anthony Statius

07 oktober 2019

12u38 2 Dentergem Het West-Vlaamse bodemverbeteringsbedrijf TerraCottem heeft zijn hoofdzetel en productievestiging verhuisd van Vichte naar het industrieterrein van Oeselgem.

TerraCottem is het bedrijf dat met bodemverbeteringstechnologie droogtestress van planten en bomen bij de wortel aanpakt. Daarnaast levert TerraCottem ook een waterbesparing van vijftig procent op. Het gaat om een alles-in-een bodemverbeteraar, een zogenaamd granulaat.

Volgens zaakvoerster Carol Devos was de verhuis een noodzaak gezien de verhoogde vraag vanuit binnen- en buitenland. “Zowat 75 procent van onze jaaromzet gaat naar export en naar landen die temperaturen trotseren tussen -20 en 50 graden Celsius. We hebben distributeurs in veertig landen. De andere 25 procent gaat naar Vlaanderen, waar professionelen de bodemverbeteraars gebruiken in tuinen, parken, bossen, groene gordels, taluds, wegbermen, bloembedden, plantenborders, daktuinen en moestuinen. We willen in de toekomst ook particulieren aanspreken via online verkoop, wat nu al doen via bol.com.”

Meer info op www.terracottem.com.