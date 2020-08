Beritos versiert nutskast met poëzie Anthony Statius en Charlotte Degezelle

14 augustus 2020

16u50 0 Dentergem Kunstenaar Gilbert Vangampelaere, beter gekend als Beritos, heeft zijn stempel gezet in zijn thuisgemeente Dentergem. Op een nutskast aan de parking van de Baliekouter prijkt sinds kort een van zijn gedichten.

Het initiatief om Dentergemse nutskasten te bedrukken is vorig jaar gestart. In opdracht van de gemeente heeft Lacaprint uit Wakken er al twintig bedrukt, voornamelijk met foto’s uit de oude doos. De gemeente lanceerde daarna een oproep aan de bevolking om zelf ideeën in te sturen.

Goed Ter Hoyen

Op vraag van gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne heeft Markegemnaar Gilbert Vangampelaere, die vaak poëzie deelt op Facebook, een van de nutskasten versierd met een gedicht. Chris Callens van Lacaprint heeft voor de lay-out gezorgd, die perfect past bij het gedicht. Het betreft de de omwalde hoeve Goed Ter Hoyen, de voormalige locatie van het kasteel van Markegem. Het gedicht staat aan de ingang van de parking van de Baliekouter en zal in deze coronatijden menig fietser en wandelaar bekoren. Het gedicht komt uit de laatste dichtbundel van Beritos, die uitgegeven is in eigen beheer.

De gemeente Dentergem gaat dit jaar nog tien nutskasten bedrukken met foto’s van onder andere fruitteelt en ook kindertekeningen, die gemaakt zijn met de medewerking van de scholen. Alle Dentergemnaren kunnen nog altijd tips en suggesties sturen naar de gemeente.