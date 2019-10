Beritos toont kunstwerken in Waregems Koetshuis Anthony Statius

01 oktober 2019

13u29 2 Dentergem Markegemnaar Gilbert Vangampelaere, beter gekend als Beritos, organiseert samen met Jorina Casert een kunsttentoonstelling in het Koetshuis in Waregem. De werken zijn nog tot en met zondag 6 oktober te zien en dit telkens van 14 tot 18 uur.

Gilbert Vangampelaere werd afgelopen zomer nog geselecteerd voor de elfde editie van Kunstzomer Leiestreek. Zijn werken waren te bewonderen in het Buurthuis Sint-Lodewijk in Deerlijk en nu stelt de kunstenaar uit Markegem tentoon in het Koetshuis in Waregem.

Het werk van Beritos is herkenbaar door kleurrijke, abstracte vormen die hun oorsprong vinden in gevoelens en dagelijkse ervaringen. Zijn werken zijn vergezeld van een gedicht of een tekst dat vaak als beginpunt dient voor een ander werk. Het schilderwerk met als titel Hersenen, is iets merkwaardig. Naargelang de vochtigheidsgraad in de ruimte waar het hangt, zie je de glooiing in het werk veranderen. Zo lijkt het werk als het ware tot leven te komen.

Beritos organiseert de tentoonstelling samen met Jorina Casert, die keramische werken maakt. Iedereen is welkom tot en met zondag 6 oktober.