Barbecueresten zetten haag in brand LSI

23 juni 2019

14u04

Bron: LSI 0

Smeulende barbecueresten in een plastic ton hebben zondagvoormiddag de haag langs een woning in de Kouterweg in Markegem (Dentergem) in brand gezet. Een buurvrouw merkte het vuur en de rook op en verwittigde de buren. Die slaagden er in de brand zelf te blussen. De brandweer van de zone Midwest snelde nog ter plaatse en voerde een controle uit. De schade bleef beperkt.